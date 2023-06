Orbán a Milano e la fascinazione per Forza Italia

Qualche anno fa, quando Viktor Orbán voleva mettere in subbuglio l’Europa, far impazzire il Partito popolare europeo (Ppe) e travolgere le destre, orbanizzandole, il premier ungherese disse alla stampa che ammirava un solo leader italiano: Silvio Berlusconi. Eppure non era il leader di Forza Italia quello che assieme a lui faceva piani per rivoluzionare il Parlamento europeo, non era lui che si univa alle cordate euroscettiche. Forza Italia e Fidesz, il partito ungherese del premier, sono stati per molti anni all’interno del Ppe, e Berlusconi, assieme alla Cdu della cancelliera tedesca Angela Merkel, ha cercato, invano, per anni, di cambiare Orbán, di fare in modo che rimanesse dentro al Ppe così da contenere i danni delle sue battaglie contro l’Ue. Tutto è cambiato, Fidesz è uscito dal partito nel 2021 prima che fossero gli altri membri a cacciarlo, ha tentato di formare una coalizione di destre sovraniste che non è andata a buon fine perché ogni populista è populista a modo suo, ed è ancora alla ricerca di una casa europea. Questo vagabondare di Orbán per il Parlamento europeo mostra due cose sulla destra italiana: il rapporto di Fidesz con Forza Italia e quello con Fratelli d’Italia.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE