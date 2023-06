Davvero Giorgia Meloni sta orbanizzando l'Italia?

Si fa presto a dire “diventeremo come l’Ungheria”, è una semplificazione a cui spesso viene accostata la politica italiana (lo ha detto ieri su Repubblica il responsabile esteri del Pd Giuseppe Provenzano). Si fa altrettanto presto a recuperare le parole della presidente del Consiglio Giorgia Meloni a sostegno di un indifendibile Viktor Orbán. Un esempio, nel settembre scorso, il Parlamento europeo aveva adottato a larga maggioranza un rapporto in cui veniva sottolineato che il governo ungherese sta ormai diventando un regime ibrido di autocrazia elettorale, Giorgia Meloni si schierò a favore di Orbán, sostenendo che l’Ungheria è una democrazia, il premier ha vinto le elezioni, lo fa da diversi anni. Tutto vero: Orbán ha vinto, lo fa da anni e ogni anno scartavetra un po’ di stato di diritto, di pluralismo, di democrazia. A ogni tornata elettorale, vincere è sempre più semplice. Il premier ungherese è stato per anni un modello con le sue battaglie da conservatore, Meloni e Orbán sono sempre andati d’accordo, poi è arrivata la guerra in Ucraina e le similitudini sono andate scemando, è emersa invece una grande e per ora insormontabile differenza.

