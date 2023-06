La caduta di Johnson fa dire: s'è chiusa la stagione dei leader populisti

Milano. La resa dei conti tra l’attuale premier britannico Rishi Sunak e il suo ex capo Boris Johnson è finita a favore del primo, almeno per il momento. Johnson, parlamentare conservatore dal 2001, ex sindaco di Londra, ex ministro degli Esteri, ex leader dei Tory ed ex premier fino al settembre dell’anno scorso, si è dimesso dai Comuni – ci sarà un’elezione suppletiva per sostituirlo – per due ragioni: oggi sarà pubblicato l’esito dell’inchiesta sul partygate, lo scandalo delle feste a Downing Street che violavano le regole anti pandemia, e si sa già che sarà “molto critico” nei confronti di Johnson, accusato non tanto di aver organizzato delle feste quando gli inglesi non potevano nemmeno incontrarsi in gruppo all’aperto, ma per aver mentito al Parlamento sulla propria responsabilità; Sunak non ha accettato la lista presentata da Johnson con le richieste di onorificenze e titoli (peerage), cosa irrituale ma nei suoi poteri. Le ricostruzioni su quel che è andato storto nell’incontro “segreto” tra Sunak e Johnson della settimana scorsa differiscono sugli elementi del negoziato, ma l’unico testimone era James Forsyth – ex capo della redazione politica dello Spectator, il magazine conservatore che è stato anche diretto da Johnson, che nelle varie faide del partito aveva sempre tifato Johnson ma che ora è un consigliere molto stretto e molto amico di Sunak – quindi una versione neutrale probabilmente non ci sarà mai.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE