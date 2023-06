Trump e la giustizia, un gioco pericoloso con il rischio dello strappo

420 (quattrocentoventi) anni di galera, che è il cumulo delle pene massime previste in caso di colpevolezza riguardo ai files trattenuti da Trump nel cesso di Mar-a-Lago e mostrati in pubblico con il solito linguaggio da spogliatoio e un assoluto disprezzo delle norme di sicurezza, l’ex presidente e candidato al ritorno se li meriterebbe tutti. Ma una volta i re, quando fuggivano a Varennes, venivano poi decapitati, oggi sono sottoposti al famoso due process of law, il giusto processo. La fuga di Trump a Varennes è il suo 6 gennaio, quando la campagna di menzogne contro la legittima elezione di Biden alla Casa Bianca sfociò in una mezza insurrezione con gli elmi cornuti, l’invasione del Campidoglio di Washington, morti e feriti. La decapitazione era un metodo spiccio, si identificò con la campagna del Grande Terrore giacobino, e gli inglesi che nel loro campo furono i primi a sperimentare la cosa hanno ancora, oltre tre secoli dopo, una florida monarchia alla testa dello stato.

