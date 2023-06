I tempi di Jack Smith, il procuratore “squilibrato” che incrimina Trump

Il 15 novembre Donald J. Trump ha annunciato, con un fiacco party in Florida, di ricandidarsi alle presidenziali americane. Tre giorni dopo l’Amministrazione Biden ha nominato Jack Smith come procuratore speciale per seguire le investigazioni sull’ex presidente. Già allora diversi repubblicani non erano contenti della scelta, perché Smith è sposato con la documentarista Katy Chevigny, che fece un film su Michelle Obama, un film celebrativo che ricalca il memoir dell’ex first lady, Becoming. Non solo un collegamento diretto con gli Obama, gli originali nemici numeri uno del trumpismo, ma Chevigny è stata anche donatrice del partito democratico, e quindi Smith secondo alcuni sarebbe troppo schierato per occuparsi del destino legale dell’ex presidente, considerata la retorica della politicizzazione della giustizia e dell’Fbi.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE