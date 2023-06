L'ultimo scandalo rinverdisce una tradizione del Parlamento inglese. La lunga lista dei porcelloni

L'ultimo sex-gate della politica britannica questa volta tocca a un laburista. Ma da Profumo in poi, nelle stanze del potere londinese c'è una lunga tradizione di scandali (su cui si è molto romanzato, anche in tv)

In un Regno ossessionato dalle tradizioni come quello Unito, ce n’è una che viene accuratamente proseguita e perseguita: lo scandalo sessuale che travolge il politico di turno. La novità, semmai, è che l’ultimo in ordine in tempo tocca a un laburista, mentre finora erano i conservatori a risultare più porcelloni (con una significativa presenza anche di liberaldemocratici, però: sulle strade del peccato c’è posto anche per il terzo polo; anzi, si direbbe, solo lì). Sessant’anni dopo lo scandalo Profumo, il reprobo di turno si chiama Geraint Davies, a Westminster dal 1997, dal 2010 deputato di Swansea, in Galles, e infatti presidente ad interim di una commissione che si occupa di affari gallesi il cui precedente presidente, il conservatore Neil Parish, il dettaglio è delizioso, si era dovuto dimettere perché beccato a guardare video porno nelle sacre aule della madre di tutti i parlamenti. Davies è accusato da sei donne, due delle quali hanno sporto effettivamente denuncia. Lo scoop l’ha fatto il tosto sito Politico.eu e l’accusa è di “attenzioni sessuali indesiderate, sia fisiche che verbali”.