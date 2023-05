Lo strano togliattismo di Lula sul Venezuela di Maduro

Il presidente del Brasile è come l'ex segretario del Pci: in patria è contro la svolta autoritaria, ma nei "paesi amici" la giustifica

“Nicolás Maduro conosce molto bene la narrazione che hanno costruito contro il Venezuela. Conosce la narrativa che hanno costruito sull’autoritarismo e l’antidemocrazia. Ha i mezzi per decostruire quella narrazione”. Le parole usate dal presidente brasiliano Lula nel ricevere il presidente venezuelano sono in continuità con il tipo di dichiarazioni che ha fatto da quanto è tornato sulla scena politica, ma rappresentano allo stesso tempo anche un salto decisivo di qualità. Quando infatti disse: “Perché Angela Merkel può stare 16 anni al potere e Ortega no?”, era un’intervista rilasciata da candidato alla presidenza del Brasile, e di fronte alle rimostranze dell’intervistatore per il paragone tra la cancelliera tedesca e il dittatore del Nicaragua si tirò indietro.