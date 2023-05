I droni su Mosca non sono solo una vendetta

L’attacco molto esplicito in Russia serve a confondere Putin e a lasciare più scoperte le sue truppe in Ucraina. I Beaver e Uj-22 "made in Ukraine" e Fedorov, il ministro prodigio

La strategia ucraina di colpire in Russia con l’idea di costringere Vladimir Putin a rivedere le sue priorità – e riposizionare le sue armi – ieri si è dispiegata in maniera più clamorosa e difficile da negare del solito. E’ da oltre un anno che gli ucraini disseminano molti indizi e alcune prove dei loro agguati fuori dai confini. Quando il generale Kyrylo Budanov, il capo dell’intelligence militare di Kyiv, parla dei bombardamenti sulla capitale ucraina (17 in un mese, tre in 24 ore) e dice che saranno vendicati, ricorda anche l’ovvio: che Putin non ha mai avuto bisogno di pretesti per massacrare gli ucraini. Anche se la posizione ufficiale di Kyiv resta quella di non rivendicare i droni su Mosca, chi li ha lanciati sapeva che avremmo riconosciuto le sagome in cielo degli Uj-22 e dei Beaver, che produce soltanto l’Ucraina.