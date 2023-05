Fondi pensione contro la retorica green

Negli Stati Uniti, la lotta al cambiamento climatico ha spinto i fondi pensione governativi di molti stati a inserire la riduzione delle emissioni negli obiettivi di investimento, con eccessi che iniziano a presentare il conto e finire nei tribunali. E’ il caso della città di New York, dove i fondi pensione degli insegnanti, dei dipendenti del comune e delle strutture educative hanno fatto scelte di investimento basate esclusivamente su obiettivi climatici. I tre fondi gestiscono circa 150 miliardi di dollari. A portare avanti questo “socialismo climatico”, come l’ha definito il Wall Street Journal, è stato l’ex sindaco Bill de Blasio, che nel 2019 disse che i piani pensionistici della città avrebbero dovuto cedere le attività legate ai combustibili fossili entro cinque anni per dimostrare l’impegno dei newyorchesi nella riduzione delle emissioni.

