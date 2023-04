New York cerca casa. Chi sono i protagonisti della rinascita post pandemia

Nella New York pre-Covid, se menzionavi il nome “Nathan” quasi tutti lo associavano a un hot dog. Merito di Nathan Handwerker, un ebreo polacco immigrato negli Stati Uniti da piccolo, che nel 1916 aveva aperto un chiosco a Coney Island diventato il tempio dei panini con il wurstel simbolo dell’America. “Nathan’s” c’è ancora, in mezzo alle montagne russe e alle attrazioni del luna park permanente di Coney Island. Anzi, adesso il chiosco affacciato sulla spiaggia all’estremità sud di Brooklyn è parte di una catena mondiale che porta lo stesso nome, presente in 198 città in una ventina di paesi e con 13 mila dipendenti. Ma se a Manhattan di questi tempi dici “Nathan”, in molti pensano a un altro immigrato ebreo, uno arrivato dall’Ucraina quando aveva quattordici anni, oggi un sessantatreenne imprenditore di successo. Perché New York dopo gli anni del Covid è di nuovo da reinventare, per l’ennesima volta nella sua storia. E per farlo, la persona che tutti cercano è Nathan Berman.

