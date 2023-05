L'inedito divieto sui missili anti satellite e il pericolo che arriva dall'orbita. Il Giappone s'attrezza

Tokyo, dalla nostra inviata. L’inizio dell’invasione su larga scala dell’Ucraina da parte della Russia, il 24 febbraio scorso, ha cambiato radicalmente l’approccio della politica globale alle infrastrutture strategiche spaziali. C’è una nuova consapevolezza: in orbita esistono tecnologie fondamentali per la vita sulla terra, per le comunicazioni e per il corretto funzionamento dei sistemi di difesa, che potrebbero essere colpite da attori sempre più aggressivi e dotati delle capacità tecniche di metterle fuori uso. Nel comunicato congiunto finale dell’ultimo G7 di Hiroshima, che si è tenuto lo scorso fine settimana, per la prima volta è stato inserito un paragrafo sul tema, voluto dal paese presidente di turno, il Giappone. Vi si legge non soltanto della necessità di rinnovare l’attenzione ai detriti spaziali, che sono sempre più un pericolo per le attività in orbita, ma c’è un passaggio rilevante anche sulle attività ritenute aggressive: i paesi membri del G7 si impegnano “a non condurre test distruttivi di missili anti satellite a gittata diretta e incoraggiamo gli altri a fare altrettanto, al fine di garantire la sicurezza, la stabilità e la sostenibilità dello spazio esterno”. E’ dal 2007 che la Repubblica popolare cinese testa missili anti satellite e oggi, secondo il Pentagono, Pechino ha la capacità di mettere a rischio la tecnologia americana in orbita.

