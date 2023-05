Non è poi così compatto “il mondo multipolare” di Putin e Xi

I paesi coinvolti in una retorica antioccidentale sono in realtà molto più divisi e diversi fra loro di quanto si voglia spesso far credere. Il ruolo degli Stati Uniti e la geografia politica futura spiegati al Foglio dagli analisti

Un nuovo club di paesi, al seguito di Cina e Russia, sembra pronto a contestare il sistema internazionale a guida euro-americana e ormai, come evidente da fatti recenti, non lo si può più sottovalutare. Molti, in Italia e fuori, guardano con simpatia a questo nuovo blocco e lo ritengono in grado e legittimato a creare quello che Xi Jinping e Vladimir Putin chiamano “il mondo multipolare”. Però se ne sopravvaluta spesso la compattezza, perdendo di vista divisioni e differenze fra gli attori coinvolti, uniti da poco altro se non la retorica antiamericana e antioccidentale. Questo è evidente in alcuni scenari, come il medio oriente, dove Cina e Russia esercitano politiche di potenza difficilmente conciliabili. Il movimento dei “nuovi non allineati” trova oggi la sua cornice nei Brics, acronimo che indica Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica.