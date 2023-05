Il vertice anti G7 di Xi Jinping

Mosca e Pechino in Asia centrale non giocano in coppia. E mentre a Hiroshima è riunito il gruppo dei Sette, la Cina raduna i paesi centro asiatici a Xi’an per parlare di affari e politica

La distanza geografica tra Hiroshima e Xi’an è di circa 2.000 chilometri ma dal punto di vista politico è molta di più. Se nella città giapponese si apre oggi il meeting del G7 che vede in cima all’agenda l’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina, la città della Cina centrale ospita invece il primo summit in presenza della storia tra un leader cinese e i presidenti delle cinque repubbliche centroasiatiche. Un meeting virtuale era già avvenuto nel 2022, ma questo non toglie peso all’appuntamento, considerato anche che sono passati dieci anni esatti dall’annuncio da parte di Xi Jinping del lancio della Via della seta, avvenuto proprio dal Kazakistan, e che la città che ospita i lavori è da sempre considerata il punto di partenza della Via della seta tradizionale. Non manca quindi una grande valenza simbolica, come nella migliore tradizione cinese, anche legata al messaggio che il leader cinese vuole mandare: il mondo è sempre più multipolare e la Cina ha un ruolo di primissimo piano da giocare.