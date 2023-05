Uno sguardo obliquo su Carlo, riservato e distante

A Londra, ma non per l’incoronazione. La città, bloccata, resta viva e offre terreno fertile per la follia, la conoscenza e il sapere

E’venerdì mattina presto e sono a Linate in attesa del primo volo per Londra. Come Riccardo Cuor di Leone, combatto la mia battaglia contro il sonno, quando noto una signora che mi fissa. “Si ricorda di me? La colonscopia. Le. Ho. Fatto. La. Colonscopia” scandisce. Ci metto un po’ a riconoscere la dottoressa Cavestro, gastroenterologa al San Raffaele, senza la sua sonda arturiana. Anni prima, proprio al San Raffaele, avevo girato con lei un segmento per un mio fortunato programma Banijai, Secondo Costa. “Dovrebbe rifarla” mi dice. La fisso come un cervo e mi chiedo cosa avrà scoperto nella mia banca dati biologica? Problemi di salute? O, peggio, il destino vuole punirmi finanziariamente? “Sono passati cinque anni” mi rassicura. “E’ ora di tornare per un controllo.”