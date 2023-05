Macron non è interessato a Meloni. La sua priorità non sono i migranti, ma Le Pen

Bruxelles. Francia, Italia e Commissione europea ieri hanno cercato di stemperare la tensione nella seconda crisi diplomatica in sei mesi tra Roma e Parigi, provocata dalle dichiarazioni di Gérald Darmanin su Giorgia Meloni “incapace di risolvere i problemi migratori”. “Non c’è alcuna volontà di ostracizzare l’Italia”, ha detto il portavoce del governo francese, Olivier Véran, sono parole che “vanno nella direzione di chi ha compreso di aver commesso un errore grave”, ha risposto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. “Chiediamo agli stati membri di dialogare in modo costruttivo”, ha dichiarato un portavoce della Commissione, nel momento in cui l’Unione europea negozia il nuovo Patto su migrazione e asilo. Ma la minimizzazione da parte del governo di Parigi e la lettura dei giornali francesi mostrano un problema più profondo: Macron non è interessato a una relazione più stretta con il governo Meloni. Sui migranti, come su altri temi, le priorità della Francia di Macron sono altre. E la prima priorità si chiama Marine Le Pen.

