Orbán e il bancomat europeo: ok alla riforma della giustizia in cambio dei fondi Ue

Il governo di Viktor Orbán ha fatto una grande concessione all’Unione europea pur di cercare di sbloccare 28 miliardi di euro di fondi congelati dalla Commissione per i problemi sullo stato di diritto in Ungheria. Il Parlamento di Budapest mercoledì ha approvato una serie di riforme chieste da Bruxelles per garantire l’indipendenza della giustizia. Saranno rafforzati il ruolo e i poteri del Consiglio nazionale della magistratura. Sarà riformato il funzionamento della Curia (la Corte suprema, ndr) per proteggerla dall’influenza politica. La Corte costituzionale, la cui composizione è fortemente politicizzata, non potrà più spostare a piacimento i suoi membri negli altri organi giurisdizionali. Il governo non potrà più chiedere alla Corte suprema di bocciare delle sentenze e altre decisioni dei tribunali inferiori, che saranno liberi di rivolgersi alla Corte di giustizia dell’Ue. A Bruxelles la riforma viene definita “un passo nella giusta direzione”. A Budapest il governo ha già annunciato che l’Ue darà all’Ungheria “i soldi che le deve”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE