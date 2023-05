Scholz apre ai lavoratori stranieri (con punti) e paga la formazione ai tedeschi

"Dobbiamo essere aperti al mondo”. Con queste parole il ministro tedesco del Lavoro, Hubertus Heil, ha presentato il ddl della maggioranza semaforo per facilitare l’ingresso in Germania di lavoratori qualificati. Gli studi delle fondazioni tedesche sull’invecchiamento della popolazione e sul bisogno di una forte infusione di lavoratori stranieri nel tessuto economico della Repubblica federale ormai non si contano. Nell’inesauribile lista di polemiche, dissensi e sgambetti reciproci della litigiosa coalizione che sostiene il cancelliere Olaf Scholz, il progetto per far arrivare più ingegneri, medici, infermieri (ma anche artigiani, elettrotecnici, idraulici, operatori del turismo e personale aeroportuale di terra) sembra aver messo per una volta d’accordo socialdemocratici (Heil in testa), verdi e liberali.

