Lo strano asse Giorgetti-Lindner

Il ministro delle Finanze tedesco Christian Lindner, in un intervento sul Financial Times, ha chiarito la posizione della Germania sulle nuove regole fiscali europee. Non sono esattamente in sintonia con la linea morbida auspicata dal governo italiano, e in particolare dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, che in questi mesi ha costruito un buon rapporto personale con il suo collega tedesco. Secondo Lindner, i paesi europei devono aggiustare i bilanci per evitare future crisi, soprattutto dopo gli sforzi finanziari degli ultimi anni per far fronte alla pandemia e all’invasione russa dell’Ucraina. Ora serve quindi più rigore, non più flessibilità. “Abbiamo bisogno di regole di politica fiscale chiare, che assicurino finanze pubbliche solide all’interno dell’Ue, e dobbiamo migliorarne l’applicazione – scrive Lindner. Il nostro obiettivo è rafforzare il Patto di stabilità e crescita, non indebolirlo”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE