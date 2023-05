Mercati, sicurezza, ambiente. Gran manifesto del consigliere di Biden

Make Globalization Great Again. Il più importante discorso politico di cui non avete ancora sentito parlare è stato pronunciato la scorsa settimana a Washington da Jake Sullivan, consigliere per la Sicurezza nazionale del presidente degli Stati Uniti. I ragionamenti di Sullivan non possono certo competere, quanto a interesse e profondità di analisi, con le sofisticate argomentazioni geopolitiche offerte dal fisico Carlo Rovelli dal palco del Primo maggio (per difendere la libertà del mondo non bisogna difendere chi viene aggredito: non fa una piega, come direbbero a Roma), ma nonostante questo meritano ugualmente di essere passati in rassegna per una ragione semplice e dirompente. Le parole di Sullivan indicano le coordinate di un mondo nuovo, ridisegnano i confini della globalizzazione, rivoluzionano il perimetro del libero mercato, ridefiniscono in modo dirompente il rapporto tra tutela dell’ambiente e tutela della crescita e offrono indicazioni preziose per ragionare attorno a un tema cruciale: come costruire nuove norme che consentano all’occidente di affrontare le sfide poste dall’incrocio fra tecnologia avanzata e sicurezza nazionale senza ostacolare la promozione del commercio, la crescita dell’innovazione, la lotta contro le diseguaglianze e la difesa della libertà.

