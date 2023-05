L'America senza Dio mette in discussione le sue fondamenta

“In God we trust”, noi crediamo in Dio. Ed è un po’ il terreno su cui è stata costruita la città sulla collina, che illumina il mondo dall’alto della sua vicinanza a Dio che vede e provvede e che garantisce la prosperità e la forza della nazione americana. E’ il mito fondativo, il Dna della federazione, ciò che tiene insieme l’est e l’ovest, l’Atlantico e il Pacifico. Lo sapeva bene Ronald Reagan, che nel suo messaggio d’addio fece una postilla al suo commosso intervento: “Questo è tutto quello che ho da dire stasera, ma c’è ancora una cosa. Negli ultimi giorni, quando mi sono affacciato a quella finestra al piano di sopra, ho pensato un po’ alla ‘città splendente su una collina’. La frase viene da John Winthrop, che la scrisse per descrivere l’America che immaginava. Ciò che immaginava era importante perché era uno dei primi pellegrini, uno dei primi uomini della libertà. Ha viaggiato fin qui su quella che oggi chiameremmo una barchetta di legno; e come gli altri pellegrini, cercava una casa libera”. Il nuovo mondo che aveva salvato quello vecchio, prima finito a massacrarsi nelle trincee e poi infatuato di fasci e croci uncinate; l’America che teneva a bada l’orso al di là della cortina, che la libertà negava con purghe e sfilate di carri armati nelle capitali europee. Poi la cortina è venuta giù, il mondo è cambiato ma la storia – nonostante entusiastiche profezie e previsioni degli addetti ai lavori – non è finita. E l’America si è riscoperta più debole, tra avanzate nel mondo e ritirate da esso, fughe in avanti e indietro. Tornando solo ora, con la tragedia ucraina, a svolgere quel ruolo da protagonista che da tempo non aveva più. Ma nello stesso momento, mentre ritrova slancio nel mondo, si sfilaccia al suo interno. Gli americani non credono più. Non che sia una novità, già nel 1966 Time si domandava, in copertina, se Dio fosse morto (“Is God Dead?”).

