Chi è Andreas Malm, star del “leninismo ecologico” violento che piace ai mélenchoniani

Parigi. Lo scorso 23 marzo, mentre Parigi veniva mezza saccheggiata dai facinorosi ostili alla riforma delle pensioni di Emmanuel Macron, Andreas Malm, 45 anni, sdottoreggiava sulla necessità del “sabotaggio” come metodo di lotta dalla cattedra dell’Institut de la Boétie, il think tank fondato nel settembre del 2022 dalla France insoumise di Jean-Luc Mélenchon, per “sostenere e condividere un pensiero critico che rappresenta oggi l’unica alternativa al sistema dominante e devastatore neoliberale”. Il nome di questo professore di geografia umana presso l’Università di Lund, scrittore e attivista dell’ultrasinistra svedese, non è ancora noto al grande pubblico, ma nei milieux radicali francesi è già una star. “Prendere di mira i Suv e i jet privati può stimolare le persone a unirsi alla lotta”, ha detto a Reporterre, megafono dell’ecologismo radicale francese. “Lo sviluppo della France insoumise e il relativo successo di Mélenchon nel 2022 sono promettenti”, ha dichiarato a Mediapart, il giornale dell’estrema sinistra militante parigina.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE