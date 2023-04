A Belfast Biden parla di pace e di commercio, con un messaggio ampio

Il presidente degli Stati Uniiti ha ricordato come la Brexit abbia portato disordini e instabilità nella regione, rendendola priva di un governo unitario ed efficace, e ha ribadito l'attenzione della sua amministrazione per le vicende dell’Irlanda del nord

Belfast. Quindici ore: tanto è stato il tempo trascorso da Joe Biden in Irlanda del nord, quindi nel Regno Unito. Un tempo davvero esiguo, ancor più se lo si mette a confronto con i tre giorni che il presidente americano ha in programma di trascorrere nella Repubblica d’Irlanda. Così, contando le ore (e i minuti, se si pensa all’incontro lampo con il premier inglese Rishi Sunak) appare più vero quello che da settimane si vocifera, ossia che i rapporti tra Stati Uniti e Regno Unito non siano al loro meglio. Il presidente americano ha fatto sapere che non prenderà parte all’incoronazione di re Carlo e questa mattina ha riservato solo il tempo di un the a Sunak, rinviando la conversazione sugli accordi commerciali a giugno, quando sarà il premier britannico ad andare in visita a Washington. Sunak, che di mestiere ormai mette toppe, ha comunque detto che i rapporti tra i due paesi “sono ottimi”.