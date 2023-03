Lo slancio democratico è qui, dice Joe Biden

Il mondo sta cambiando, si sta stravolgendo, la libertà e la democrazia stanno prendendo il sopravvento sui regimi e l’illiberalismo, ha detto Joe Biden oggi alla seconda edizione del vertice sulle democrazie che ha voluto e organizzato. “Turning the tide”, ha detto, c’è una svolta, come ha segnalato anche l’ultimo report di Freedom House: i paesi che diventano meno democratici sono di più rispetto a quelli che migliorano i loro standard, ma lo scarto è basso e i dati mostrano che c’è un’inversione di rotta. Annunciando un nuovo pacchetto di aiuti per sostenere la democrazia nel mondo (690 milioni di dollari), il presidente americano ha detto: “Credo che questa sia la sfida della nostra epoca e oggi possiamo dire con orgoglio che le democrazie stanno diventando più forti, non più deboli, che le autocrazie stanno diventando più deboli, non più forti”. Pareva di sentire l’eco del suo discorso sullo Stato dell’Unione e ancora di più di quello a Varsavia, dopo la visita a Kyiv, in cui ha detto che non solo l’Ucraina è ancora in piedi, indipendente e libera, ma che la sfida contro il regime russo mostra quanto le democrazie abbiano ritrovato un loro allineamento solido e unito.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE