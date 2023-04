Musk toglie l'etichetta “media di stato” alla propaganda di Russia e Cina

Nell’agosto del 2020 Twitter cominciò a segnalare i profili utilizzati dai controllati da alcuni stati e governi. Questa settimana, il capo di Tesla ha deciso che non sarà più così, inaugurando una nuova politica che rischia solo di favorire la diffusione delle fake news

Nell’agosto del 2020 Twitter cominciò a segnalare i profili utilizzati da giornali, radio e televisioni controllati o finanziati direttamente da alcuni stati e governi, compresi i suoi editori e direttori. Mancavano pochi mesi alle elezioni statunitensi e il social network cercava di limitare l’influenza straniera in un momento tanto delicato, memore anche del traffico di fake news e confusione del 2016. Fu l’inizio di una politica che portò a indicare l’origine statale di testate come RT.com (un sito di news controllato da Mosca) o Global Times (tabloid di stato cinese in lingua inglese), arrivando a misure ancora più stringenti nei confronti dei media russi dopo l’invasione dell’Ucraina decisa da Putin.