Un anno fa a Bucha ci fu lo svelamento del terrore russo

Milano. Per le strade di Bucha “il mondo ha visto il male russo, il male smascherato”, ha detto ieri il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ricordando, assieme ad altri leader europei, la liberazione della cittadina alla periferia di Kyiv avvenuta un anno fa. Da lì cominciò lo svelamento dell’orrore dell’esercito russo sui civili ucraini: c’erano già stati attacchi atroci, come quello contro il teatro di Mariupol, ma a Bucha furono ritrovati centinaia di cadaveri lungo le strade, nei cortili, nei boschi, nelle fosse comuni, e i segni delle torture furono drammaticamente visibili a tutti. La propaganda russa non si fermò davanti a quello svelamento, così come anche in Italia continuò il coro di chi sosteneva che i cadaveri fossero stati messi lì apposta dagli ucraini.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE