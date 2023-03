L'arresto del reporter Gershkovich e la presidenza russa all'Onu sono inconciliabili

L’ultimo articolo apparso sul Wall Street Journal con la firma di Evan Gershkovich era intitolato: “L’economia russa sta iniziando a crollare”. Dentro, assieme al collega Georgi Kantchev, il giornalista americano elencava tutti i traumi delle finanze di Mosca, corredati dai commenti di un oligarca che affermava: “Il prossimo anno non ci saranno più soldi”. Gershkovich è stato arrestato mentre si trovava a Ekaterinburg, negli Urali. La redazione del quotidiano americano non aveva sue notizie da qualche ora e giovedì mattina il servizio di sicurezza statale russo, l’Fsb, ha annunciato di aver arrestato il giornalista perché sarebbe coinvolto nella raccolta di “informazioni segrete” su una società di difesa. Anche un tribunale di Mosca ha formalizzato l’arresto, l’accusa contro Gershkovich è di spionaggio per conto degli Stati Uniti. Il giornalista americano viveva in Russia da sei anni e si trovava a Ekaterinburg per un’indagine sulla reazione locale alla guerra contro l’Ucraina e sui metodi di reclutamento del gruppo Wagner, era stato nella regione qualche settimana fa ed era tornato per continuare il lavoro. Nella lotta di Vladimir Putin contro il dissenso, Ekaterinburg ha un ruolo importante, frequentemente dalla cerchia del Cremlino viene definita il centro dei “disgustosi liberali”, ha avuto una classe dirigente contraria al presidente russo e uno degli ex sindaci della città, Evgeni Roizman, è accusato di diffamazione delle Forze armate per essersi pronunciato contro la guerra. Secondo alcuni racconti dei media locali, Gershkovich sarebbe stato arrestato al Bukowski Grill, locale alla moda specializzato in carne alla brace e cocktail, condotto con il capo coperto in un piccolo autobus partito nella direzione di Mosca. Alcuni giornalisti hanno raccontato al sito Meduza che una delle ultime trasferte di Gershkovich era stata nella città di Nizhny Tagil, sede di un’importante fabbrica di carri armati.

