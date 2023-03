L'Ue risponde alle accuse dell'Onu: "Non finanziamo nessuna entità in Libia"

La Commissione europea ha definito “incidenti” quelli che invece per l’Onu sono la prova del “deterioramento della situazione dei diritti umani” in Libia. Nel report pubblicato lunedì e redatto al termine di un’indagine condotta sul campo, il Consiglio per i diritti umani dell’Onu ha denunciato i crimini – fra cui riduzione in schiavitù, omicidi, torture e stupri – perpetrati dalle forze di sicurezza nel paese, non solo contro i cittadini libici, ma anche nei confronti dei migranti. “La missione ha scoperto che diversi crimini contro l’umanità sono stati commessi contro i migranti nei luoghi di detenzione che sono sotto il controllo reale o nominale del Direttorato libico per la lotta all’immigrazione illegale, la Guardia costiera libica e l’Apparato per il supporto della Stabilità – hanno scritto gli esperti dell’Onu – Queste entità hanno ricevuto sostegno economico, tecnico e logistico dall’Ue e dai suoi stati membri, tra le altre cose per l’intercettazione e il respingimento dei migranti”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE