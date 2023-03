Gli americani pronti a tornare in Libia. Un messaggio per Mosca

Dopo nove anni, gli Stati Uniti si preparano a tornare in Libia in pianta stabile e a riaprire la propria ambasciata. Lo ha annunciato la settimana scorsa il segretario di stato Antony Blinken: “Ci stiamo lavorando. Vorrei vedere gli Stati Uniti in grado di ristabilire una presenza duratura in Libia”. Non c’è ancora una data ma, secondo l’ultimo paper del Congressional Research Service, “abbiamo abbastanza fondi per finanziare la nostra diplomazia in Libia. Alcuni membri del Congresso hanno richiesto un ruolo più assertivo”. Nel budget per il 2024, una delle voci di spesa è dedicata a finanziare “una potenziale struttura di supporto alle operazioni e ai viaggi diplomatici in Libia e alle relative operazioni per una potenziale presenza americana”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE