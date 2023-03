Che cosa succede se Vladimir Putin non viene fermato? Tre questioni

Democrazia, libertà e diritti sono “parole vuote” per l’America, scriveva ieri un editorialista del Moskovsky Komsomolets commentando la visita del presidente cinese, Xi Jinping, a Mosca: “Non si può essere amici dell’America, si può solo essere suoi sottoposti”. Per questo l’incontro al Cremlino è di “importanza storica”, in quanto ribalta il dominio degli Stati Uniti sul mondo, e infatti per Washington l’alleanza tra Cina e Russia è “come un osso infilato in gola, l’America può rimanere soffocata”. Secondo questo giornale – ma non è il solo nemmeno in occidente – l’Amministrazione Biden è talmente preoccupata dell’alleanza tra Xi e Vladimir Putin che ha imposto a Kyiv di non accettare in nessun modo alcuna proposta di pace che venga dall’alleanza di questi due regimi: così non soltanto si sostiene che è l’America che non vuole la pace ma anche che l’Ucraina ubbidisce agli ordini di Washington, anzi, è costretta a continuare la guerra.

