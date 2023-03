L'Honduras molla Taipei, ma l'isolamento che sogna Pechino non c'è

Sui paesi in rotta con gli Stati Uniti l’influenza cinese funziona, ma soprattutto dopo la guerra in Ucraina per molte delegazioni occidentali rompere il ricatto diplomatico di Pechino è diventata la normalità

Il numero di paesi che riconoscono formalmente la Repubblica di Cina – il nome formale dell’isola di Taiwan – potrebbe presto scendere a 13. “Ho incaricato il ministro degli Esteri Eduardo Reina di gestire l’apertura delle relazioni ufficiali con la Repubblica Popolare Cinese”, ha annunciato ieri su Twitter la presidente dell’Honduras Xiomara Castro, “come segno della mia determinazione a rispettare il piano di Governo ed espandere liberamente i confini di concerto con le nazioni del mondo”. Anche se non lo ha menzionato, riconoscere Pechino significa, automaticamente, smettere di riconoscere Taipei, secondo il principio “di una sola Cina” richiesto per stabilire relazioni diplomatiche formali con Pechino. La Repubblica popolare cinese, che rivendica Taiwan come proprio territorio, da anni lavora a un isolamento diplomatico dell’isola de facto indipendente e autogovernata di Taiwan. Ieri il ministero taiwanese della Difesa ha fatto sapere di non poter escludere che l’annuncio di Castro sia arrivato su pressione della Cina in un momento preciso, cioè per cercare di “interferire” con il viaggio della presidente taiwanese Tsai Ing-wen in America del nord, centrale e latina, previsto il mese prossimo, durante il quale la presidente dovrebbe incontrare il nuovo speaker del Congresso americano Kevin McCarthy.