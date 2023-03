Putin minaccia l'atomica ma in Donbas usa tattiche da inizio Novecento

“Alla fine del febbraio del 2023, i riservisti russi mobilitati hanno riferito di aver ricevuto l’ordine di assaltare un punto forte di cemento ucraino armati soltanto di ‘armi da fuoco e pale’. Le ‘pale’ sono probabilmente strumenti di trincea impiegati per il combattimento corpo a corpo”. C’è un impressionante cortocircuito storico di oltre un secolo nell’informazione che domenica il ministero della Difesa britannica ha dato, attraverso il suo ormai celebre intelligence update mattutino. “La letalità dello strumento di trincea Mpl-50 standard è particolarmente mitizzata in Russia”, spiega il tweet. “Poco è cambiato da quando è stato progettato nel 1869, il suo uso continuato come arma evidenzia i combattimenti brutali e poco tecnologici che hanno caratterizzato gran parte della guerra. Uno dei riservisti ha descritto di non essere ‘né fisicamente né psicologicamente’ preparato per l’azione”.

