Disfida a Berlino. La ministra degli Esteri Baerbock contro il cancelliere Scholz

Rivalità, competizione, conflitto aperto: da tempo a Berlino le frizioni fra la ministra degli Esteri verde e il cancelliere socialdemocratico sono sotto osservazione dei media che, al netto di tutte le considerazioni geostrategiche e macro politiche (guerra in Ucraina e ripercussioni economiche), non possono non certificare che fra Annalena Baerbock (42) e Olaf Scholz (64) è in atto una guerriglia sotterranea che rischia di compromettere la politica estera del paese e destabilizzare la statica del governo. Chi decide in politica estera? “Chi è il cuoco e chi il cameriere?”, si domanda il settimanale Focus, tensioni e contrasti fanno comodo solo a Russia e Cina. “Scholz e Baerbock litigano per le linee della politica estera: quanto è profonda la lite, e cosa c’è dietro le fughe in avanti della ministra degli Esteri?”, commenta un analista su T-Online. Per definire il contrasto fra i due, lo Spiegel usa un’immagine drastica: “gattamorta e altoparlante”. Certo è che caratterialmente i due non potrebbero essere più diversi: estroversa, impulsiva, empatica lei. Introverso, glaciale e anaffettivo (almeno in pubblico) lui. In aggiunta, un arsenale retorico e mimico che più contrastante non potrebbe essere: espressiva e loquace al limite del logorroico lei. Enigmatico, controllato, silente al limite del mutismo lui.

