In Nigeria vince “il Padrino”, ma in molti denunciano i brogli

“Tinubu Bola Ahmed dell’Apc, avendo soddisfatto i requisiti di legge, viene dichiarato vincitore ed eletto”, ha annunciato nella notte di martedì il presidente della Commissione elettorale nazionale indipendente (Inec) Mahmood Yakubu. Alle elezioni in Nigeria del 25 febbraio Bola Tinubu, detto “il Padrino”, candidato del conservatore Congresso di tutti i progressisti e delfino di quel presidente uscente Muhammadu Buhari cui la Costituzione impediva di ricandidarsi per un terzo mandato, secondo i dati avrebbe ricevuto 8.794.726 voti, pari al 36,61 per cento dei 24.025.940 voti espressi. Che poi, assieme a 939.278 voti bianchi e nulli, sarebbero appena il 26,71 per cento dei 93.469.008 aventi diritto. Rappresenta anche il 25 per cento dei voti in almeno due terzi dei 36 stati della federazione e nel territorio della capitale Abuja: altra condizione necessaria per essere dichiarato vincitore senza bisogno di un ballottaggio.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE