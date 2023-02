Peter Obi, l'outsider “frugale” che corre alle presidenziali in Nigeria

Dopo un lungo periodo di regimi militari la democrazia nel paese si è assestata dal 1999. Ora i cittadini insoddisfatti potrebbero puntare sul 61enne che corre per il Labour party, dopo essere stato nel Peoples democratic party e nel All Progressives Grand Alliance

La Nigeria, sesta democrazia del mondo per numero di votanti e prima dell’Africa, va al voto sabato. Un paese con un’enorme quantità di problemi, da una disoccupazione che tocca metà della popolazione a una violenza diffusa di cui le scorrerie di Boko Haram non sono che un aspetto. Ha però ampie potenzialità, a partire dal fatto che è il settimo esportatore di petrolio al mondo. Dopo un lungo periodo di regimi militari la democrazia si è assestata dal 1999 e, con un 70 per cento della popolazione con meno di trent’anni e una età media di 18, decisiva per questo voto è una generazione che in democrazia ha sempre vissuto, è abituata ai suoi vantaggi, ma è anche irritata. Ad esempio, dal fatto che la disoccupazione tra loro arriva ai due terzi, e dalla brutalità della polizia, che viene giustificata con la necessità di affrontare una delinquenza pericolosa. Dalle Sars, Special anti-robbery squads create nel 1992 per occuparsi di rapine, furti e rapimenti, nel 2017 è nato l’End Sars Movement che poi nel 2020 ha organizzato grandi manifestazioni, anche contro l’inefficienza e la corruzione del governo.