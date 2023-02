La deterrenza dell'occidente con Putin è stata debole e dunque sconfitta

Con Vladimir Putin uno se la potrebbe sbrigare facilmente opponendogli le meravigliose intercettazioni che ricalcano la sua versione punto per punto del boss mafioso Matteo Messina Denaro (qualche volta le intercettazioni servono anche per scopi non direttamente giudiziari). Più elegante magari partire da Jürgen Habermas e dalle sue considerazioni sulla corresponsabilità politica nata dal sostegno armato occidentale alla resistenza ucraina, ma insomma, è un caso in cui si guadagnerebbe tempo a andare per le spicce. Data la presenza, però, di agitate e rumorose minoranze putiniane, che vogliono prendere l’opinione generale occidentale per stanchezza, e con l’inganno mediatico noto dei talk-show, meglio fare un giro un po’ più lungo e ragionare come se il capo russo non fosse semplicemente un autocrate bullo e criminale che rigira la frittata per esigenze di bassa propaganda. Lo è, ma è più convincente in qualche caso fare finta che non lo sia.

