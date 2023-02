Joe Biden a Varsavia: "Difenderemo la democrazia a qualunque costo"

"Putin non può avere dubbi sul nostro sostegno all'Ucraina: la Nato non si dividerà e noi non ci stancheremo mai. Le democrazie del mondo saranno con voi oggi, domani sempre. È questa la posta in gioco: la libertà". Joe Biden è a Varsavia e qui – nello stesso giorno del discorso di Vladimir Putin alla Russia – ha parlato a una piazza piena di persone, tra bandiere americane e ucraine.

"Un anno fa, il mondo si preparava alla caduta di Kyiv. Ebbene, sono appena tornato da una visita a Kyiv e posso dire che Kyiv è forte, Kyiv resiste. E soprattutto, è libera", ha detto Biden, che ha incontrato Volodymyr Zelensky ieri prima di proseguire il suo viaggio verso la Polonia, dove ha avuto un vertice con il presidente Andrzej Duda.

"Stati Uniti ed Europa non cercano di controllare o attaccare la Russia: milioni di russi vogliono vivere in pace con i vicini e non sono loro il nemico. È il presidente Vladimir Putin che ha scelto la guerra ed è solo lui che può porvi fine, interrompendo l'invasione", ha continuato il presidente americano. "Se l'Ucraina cede, è finita", per questo gli Stati Uniti sono pronti a fornire armi fondamentali per aiutare i "coraggiosi combattenti ucraini".

Biden ha anche detto che in Ucraina i russi "hanno commesso depravazioni, crimini contro l'umanità senza vergogna o rimorsi". E ha accusato "la brutalità delle forze russe e dei mercenari". "Hanno preso di mira i civili con morte e distruzione. Hanno usato lo stupro come arma di guerra. Rubato bambini ucraini, hanno bombardato ospedali di maternità, scuole, orfanotrofi. Nessuno, nessuno può distogliere lo sguardo dalle atrocità che la Russia sta commettendo. È ripugnante. È esecrabile. Ma straordinaria è stata anche la risposta del popolo ucraino e del mondo intero", ha ripetuto il presidente americano.

Secondo Biden, in risposta alla guerra scatenata dalla Russia "la Nato è più unita che mai", e ha anticipato che nel 2024 si terrà un vertice per il 75esimo anniversario del Patto atlantico. Per quel che riguarda la risposta alle parole pronunciate quest'oggi dal presidente russo, Biden ha detto che "l'occidente non sta pianificando nessuna guerra contro la Russia". E ha annunciato che presto verrà applicato dagli Stati Uniti un nuovo pacchetto di sanzioni nei confronti di Mosca.