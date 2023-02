Cosa ci vuole (e quali sono i rischi) per riformare l'Fbi. Parla Douglas Charles

La reputazione dell’Fbi è sotto attacco da molti anni per varie ragioni. Da parte dem, per la gestione discutibile nell’autunno 2016 dell’indagine sul server delle mail inviate da Hillary Clinton durante il suo mandato da segretario di stato e desecretate dall’allora direttore James Comey a pochi giorni dalle elezioni che avrebbero incoronato Donald Trump. I repubblicani, viceversa, accusano l’agenzia di essere “politicizzata” e di aver cercato di incriminare Donald Trump, reo di voler scardinare certe dinamiche di potere. Più di recente, l’arresto dell’ex capo della sede newyorchese Charles McGonigal lo scorso gennaio, accusato di aver lavorato segretamente per l’oligarca putiniano Oleg Deripaska. Secondo lo storico Douglas Charles, docente alla Penn State University e autore di numerosi libri sulla storia dell’Fbi, l’ultimo dei quali s’intitola Hoover’s War on Gays, le ragioni di questa erosione di consenso hanno radici più profonde. E risalgono all’epoca proprio del direttore J. Edgar Hoover, a capo dell’agenzia dal 1924 al 1972, un periodo lunghissimo durante il quale “l’agenzia ha compiuto numerosi abusi contro le minoranze etniche, gli estremisti politici e quelli che allora venivano definiti “deviati””, spiega Charles. Un periodo che ha fatto sì che nel corso degli anni ‘70 la reputazione dell’Fbi abbia molto sofferto “per poi recuperare grazie ad alcune indagini negli anni ‘80 contro alcuni criminali e serial killer”. Alla vigilia dell’11 settembre, c’è l’arresto di Robert Hanssen, avvenuto il 18 febbraio 2001: per oltre vent’anni aveva passato cruciali informazioni d’intelligence prima all’Unione Sovietica e poi alla Russia. Secondo Charles “l’arresto di McGonigal ha potenzialmente lo stesso impatto che può avere quello di Hanssen, ma ora non possiamo ancora saperlo”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE