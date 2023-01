La violenza dei poliziotti di Memphis su Tyre Nichols, picchiato a morte

Cinque agenti hanno pestato per tre minuti il ragazzo che è morto dopo tre giorni di agonia. Quel video che mostra la violenza che l’America non sa contenere

Tre minuti di pestaggio, il ricovero in ospedale, tre giorni in agonia, poi la morte. Tyre Nichols, ventinove anni, ultimo figlio di una famiglia afroamericana di Memphis, Tennesse, padre di un bambino piccolo, amante dello skateboard e della fotografia, ci ha messo tre giorni a morire in seguito alle ferite e ai traumi causati da tre minuti di pestaggio brutale da parte di cinque poliziotti, che sono stati licenziati e sono ora accusati di omicidio, sequestro di persona, forza eccessiva nell’esercizio del proprio ruolo.