Berlino torna al voto fra debiti e scandali

Ai tanti primati di cui si pregia (in parte auto-assegnatisi) – mecca del turismo, delle start-up, dei giovani, degli artisti e molto gender friendly – Berlino ne può aggiungere ora un altro: quello di dover rifare le elezioni amministrative, a causa delle massicce irregolarità registrate in quelle di più di un anno fa. Caso unico in Germania e in Europa, e verosimilmente in tutto l’occidente. Adesso si ricomincia da capo e, fra la rabbia e lo scorno, c’è chi invoca una missione di osservatori Osce. A decidere il ritorno alle urne, dopo mesi di travagliate discussioni, è stata la Corte costituzionale del Land (Berlino oltre che capitale federale è anche uno dei sedici Länder tedeschi). La città-stato, la grande capitale, la metropoli più cool del continente, è oggetto da mesi di derisione, sberleffi e sfottò: “Lachnummer” (zimbello), ironizzano i quotidiani berlinesi. Il 26 settembre 2021, data delle legislative in Germania, quelle che hanno segnato il passaggio di testimone fra la cancelliera cristiano-democratica Angela Merkel e il cancelliere socialdemocratico Olaf Scholz, a Berlino si tenevano quattro diverse elezioni: politiche, regionali, comunali e un referendum sull’esproprio degli immobili di alcune grandi società. Referendum peraltro vinto a stragrande maggioranza dai sì (60 per cento) e la cui implementazione è all’esame di una commissione di esperti che ha tempo fino a primavera per decidere.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE