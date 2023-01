Così Berlino prova a proteggersi dall'estremismo

Jihadismo, eversione di destra e di sinistra, teorie del complotto e i “delegittimatori”. Un esperto tedesco ci porta dentro le minacce più grandi in Germania e in Europa e ai modi per contrastarle

Quello che si ricorda meglio è il recente progetto di colpo di stato ordito dai Reichsbürger per rovesciare la Repubblica federale tedesca e rimpiazzarla con una monarchia filorussa guidata dal principe Enrico XIII di Reuss. Le giacche di tweed del nobiluomo e le riunioni segrete nel suo villino di caccia in Turingia non devono però far dimenticare una lunga lista di attentati, sabotaggi, attacchi (ora con l’ascia, il coltello o il tir, oppure cibernetici) che hanno colpito la Germania negli anni recenti – dall’omicidio di Walter Lübcke (presidente del distretto di Kassel ed esponente merkeliano e pro immigrazione della Cdu, agosto 2019), alla tentata strage alla sinagoga di Halle a ottobre dello stesso anno (2 morti), a quella di Hanau l’anno dopo (9 morti), solo per ricordare alcuni dei colpi messi a segno dall’estremismo di destra.