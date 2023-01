Chiusa la più antica organizzazione per i diritti. Putin ha paura della Russia

Si fatica a vederla quella Russia che dopo la Guerra fredda pensava che sarebbe stato il momento di imparare a gestire la democrazia. Voleva preservare la memoria delle guerre della dittatura, di coloro che erano stati uccisi e perseguitati. Tutto questo è stato vero, è esistito, e sta svanendo. Il Moscow Helsinki Group era il frutto di questa Russia, era stato aperto già durante l’Unione sovietica, poi chiuso, poi riaperto, infine liquidato questa settimana. Era la più antica delle organizzazioni russe che si occupavano dei diritti umani, era nata per fare in modo che la Russia non tornasse indietro, si batteva per i diritti che una democrazia dovrebbe tutelare: dalle condizioni dei detenuti alla libertà di stampa.

