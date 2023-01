Un ripassino assieme allo storico Snyder: perché serve la vittoria dell'Ucraina

Già solo definire l'occupazione russa come un genocidio sarebbe "una ragione più che sufficiente". Dalla preservazione dell'ordine giuridico internazionale all'affermazione del valore della libertà, breve elenco di buoni motivi per sostenere Zelensky e il suo paese

Mentre il mondo occidentale rimane diviso sul futuro dell’Ucraina, Timothy Snyder nella sua newsletter ci ricorda in quindici punti “Perché il mondo ha bisogno di una vittoria ucraina”. Il primo punto è fermare le atrocità russe: “L’occupazione russa è un genocidio. Ovunque gli ucraini recuperano territorio, salvano vite umane e ristabiliscono il principio che le persone hanno il diritto di non essere torturate, deportate e uccise”. Questo punto per lo storico americano, che si definisce “storico delle atrocità politiche”, sarebbe già di per sé “una ragione più che sufficiente per volere la vittoria ucraina”. Ma Snyder prosegue con le motivazioni e ne elenca altre quattodici “estremamente significative. Ognuna di esse presenta il tipo di opportunità che generazioni di pianificatori politici desiderano, ma che quasi mai ottengono”.