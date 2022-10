Noi russi non abbiamo protetto la democrazia. Intervista a Martynov

Da quando Vladimir Putin ha invaso l’Ucraina, per una parte di Russia tutto si è trasformato. Per Kirill Martynov, direttore di Novaya Gazeta Europe, si è trasformato anche il suo lavoro. E’ andato via da Mosca e ha deciso che non si sarebbe più trattato di giornalismo, ma di una forma di impegno che aveva a che fare con il sostegno a Kyiv e con la missione di preservare una speranza: la Russia sarà una nazione nuova. Nel 2014, quando la Crimea venne annessa da Mosca, Martynov si definì filoucraino, un aggettivo che per il Cremlino equivale ormai a un crimine. “Fino a otto anni fa”, dice Martynov al Foglio, “era ancora possibile essere filorussi e filoucraini, senza contraddizioni. Ucraini e russi avevano le stesse speranze di vivere in pace e in sicurezza. Chi ha ordinato l’invasione non ha capito che ha distrutto il legame tra due popoli in cui gli scambi erano continui”. Martynov fa un esempio: “La piattaforma social più diffusa in Ucraina era VKontakte, e c’era un flusso costante di contenuti russi e ucraini. Lo scambio era anche commerciale”, tra le due nazioni esistevano uno spazio aperto e poroso, che la guerra ha chiuso.

