Gli scontri di Jenin anticipati dalla serie Netflix “Fauda”

Nello sceneggiato incentrato sulle avventure di un ufficiale di una unità antiterrorismo c'è un efferato conflitto a fuoco tra forze speciali israeliane e miliziani palestinesi proprio nel campo profughi della Cisgiordania, pieno di analogie con la nuova giornata di sangue in Medio Oriente

La trama di una fiction anticipa la realtà, prevedendo l’irruzione delle forze speciali israeliane a Jenin. I tragici fatti di sangue in Palestina presentano sorprendenti analogie con la serie cult “Fauda” (una parola araba che significa “caos”), trasmessa da Netflix. E così sono sovrapponibili i lanci delle agenzie e i servizi giornalistici con le puntate riprodotte in streaming: sullo sfondo c’è il medio oriente di nuovo in fiamme, proprio mentre il governo italiano sceglie di orientare con maggiore intensità la sua azione verso il sud del Mediterraneo.