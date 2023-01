Riarmi e minacce. Meloni fa diventare il Giappone “partner strategico”

Il primo ministro giapponese Fumio Kishida ha iniziato il suo tour diplomatico da presidente di turno del G7 dalla Francia, e oggi in tarda mattinata è atterrato a Roma. E’ ripartito attorno alle cinque del pomeriggio. Il problema delle pochissime ore dedicate dalla delegazione nipponica all’Italia se l’erano posto, a Tokyo, e a quanto risulta al Foglio c’era stata una discussione preparatoria con la controparte italiana: siete l’unico paese dove non ci fermeremo nemmeno per la notte, è un problema? Nessun problema, avrebbero risposto i funzionari italiani, il nostro governo non dà attenzione a certi dettagli. Dettagli che invece, nel cerimoniale asiatico, sono molto importanti. Era la prima volta che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni aveva un bilaterale con l’attuale primo ministro giapponese. L’ultimo programmato avrebbe dovuto tenersi a Bali, durante il G20, ma era stato cancellato per sopraggiunte priorità (il missile caduto su territorio polacco). Ma nonostante tutto, la conversazione tra le due delegazioni si è protratta a lungo, e secondo chi conosce l’ambiente diplomatico, sarebbe un buon segno.

