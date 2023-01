Arezzo contro il concerto del soprano russo Netrebko. Ci risiamo con l'ipocrisia

La comunità ucraina vorrebbe che fosse annullato lo spettacolo della celeberrima cantante e la petizione incassa anche firme italiane. Forse perché la resistenza a Putin la si fa solo per interposta persona. E allora si sacrificano l’arte e la musica

Ci risiamo. Le colpe di Putin ricadono sui russi che non devono più cantare. O almeno non deve cantare, il 7 febbraio al teatro Petrarca di Arezzo, Anna Netrebko, forse il più celebre soprano del mondo e di certo il migliore (che però i giornali locali che hanno dato la notizia definiscono “la” soprano, quindi la fine della civiltà occidentale non è più vicina, è proprio arrivata). Lo chiede la comunità ucraina cittadina con una petizione supportata anche da qualche firma italiana. Il sindaco, Alessandro Ghinelli, centrodestra, ribatte con sensatezza che lui è così filo Ucraina da averci portato aiuti anche di persona, e che altri se ne acquisteranno con i proventi, fra l’altro, del concerto della Netrebko. Uno a uno e palla al centro.