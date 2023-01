Cosa cerca la Russia con il cessate il fuoco di Natale

Da un lato, Vladimir Putin non avrebbe potuto farla passare come una sua idea, sarebbe stato segno di debolezza. Dall’altro non avrebbe potuto mostrare di essere pronto a dar retta a chiunque, avrebbe mostrato docilità. Il presidente russo ha ordinato per la prima volta dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina un cessate il fuoco per il Natale ortodosso. L’annuncio del presidente russo è stato preceduto dalla richiesta del patriarca di Mosca Kirill pubblicata dall’agenzia Tass e diretta a “tutte le parti coinvolte nel conflitto” per “stabilire una tregua natalizia”. Nel comunicato del Cremlino si legge: “Tenendo conto dell’appello di Sua Santità il Patriarca Kirill, incarico il Ministro della Difesa della Federazione Russa di introdurre un cessate il fuoco dalle 12:00 del 6 gennaio fino alle 24:00 del 7 lungo l’intera linea di contatto”. Il legame tra il presidente e il patriarca è forte, Kirill ha contribuito a rafforzare il potere di Putin e il patriarca ha anche benedetto la guerra, iniziata contro i suoi stessi fedeli. In Ucraina sono numerosi gli ortodossi che fanno riferimento al patriarcato di Mosca e che hanno chiesto a Putin di porre fine alla guerra e a Kirill di smettere di appoggiarla.

