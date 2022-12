Perché la tv russa d'opposizione Dozhd non potrà più trasmettere in Lettonia

Roma. L’emittente televisiva Dozhd, Pioggia, è stata fondata nel 2008. Non è un anno casuale: Dozhd è nata in aprile e in agosto, il presidente Vladimir Putin ha invaso la Georgia, dando la prova inconfutabile che con lui la speranza di una Russia democratica non ci sarebbe stata. L’idea di creare un canale che desse spazio all’opposizione, alle proteste e che avesse uno stile più colorato e brillante rispetto alla televisione di stato era venuto a Natalia Sindeeva, giornalista e imprenditrice, che iniziò con suo marito a pensare a come raccontare l’altra Russia, quella ottimista, che non si schierava con le guerre, che era andata avanti mentre il Cremlino rimaneva indietro. Ben presto, la sopravvivenza del canale si è trasformata in una lotta contro Putin, che Sindeeva ha raccontato in un documentario uscito quest’anno con il titolo “Tango con Putin”. Una lotta, una caccia, un nascondino pericoloso che si è concluso dopo l’invasione dell’Ucraina da parte dell’esercito russo.

