I silenzi della destra su Teheran

Un piano per concedere accoglienza e protezione ai profughi iraniani in fuga dal loro paese in rivolta. La proposta non viene da qualche bieco globalista sorosiano, desideroso di applicare piani di sostituzione etnica o di allestire un esercito industriale di riserva, come subito direbbero i sovranisti di casa nostra. A chiedere al governo federale tedesco di applicare questa misura è il leader della Cdu, Friedrich Merz. E verrebbe dunque da chiedere se non fosse un’ipotesi che anche a Palazzo Chigi dovrebbe essere seriamente valutata, anche alla luce delle parole di quell’Antonio Tajani che, interrogato da Repubblica sul fatto che Francia e Germania ospitano più migranti dell’Italia, risponde che “quando le richieste di asilo arrivano da ingegneri siriani è più facile”. Forse che a Teheran non ci sono ingegneri in cerca di sicurezza?

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE