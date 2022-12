La lunga recessione della Russia

La Eurasian Development Bank (Edb), un’istituzione finanziaria promossa da Mosca per lo sviluppo dell’area asiatica dell’ex Urss, ha pubblicato le previsioni macroeconomiche dei sei stati membri. E le prospettive peggiori sono proprio quelle della Russia. Nel 2023 il pil russo diminuirà del 2 per cento, mentre tutti gli altri cresceranno: Armenia (+4,2 per cento), Kazakistan (+4,2), Kirghizistan (+3,5) e Tagikistan (+6,5). Anche la Bielorussia – ormai un’appendice del Cremlino – farà meglio dell’economia russa con una crescita dello 0,3 per cento.

